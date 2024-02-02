Kadın, bileziklerini korumak isterken bıçaklanarak öldürüldü
Aydın'ın Efeler ilçesinde, kolundaki bilezikleri zorla almaya çalışırken, Semra Kocaman'ı karnından bıçaklayarak öldüren katil zanlısı tutuklandı. Semra Kocaman'ın eşi ve kızı ise serbest kaldı.
TUTUKLANDI
Aydın'ın Efeler ilçesinde, kolundaki bilezikleri zorla almaya çalışırken, Semra Kocaman'ı karnından bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Nuri Bozkurt (34) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Semra Kocaman'ın eşi M.K. ile kızı F.K. ise emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.
Burhan CEYHAN/AYDIN,