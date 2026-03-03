İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) hayata geçirilecek Kadıköy Meydanı Düzenleme Projesi'nin temeli atıldı.

Meydanda düzenlenen törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, en kısa sürede Kadıköy'ü çok daha çağdaş, erişilebilir ve düzenli bir meydana kavuşturacaklarını söyledi.

Hem Türkiye'ye hem de İstanbul'a yaraşır bir meydan yapacaklarını aktaran Aslan, proje alanının 1000 araç kapasiteli İSPARK'tan Haydarpaşa'ya kadar uzandığını, Caferağa, Osmanağa ve Rasimpaşa mahallelerini de kapsadığını dile getirdi.

Aslan, toplam 154 bin metrekarelik proje alanında 107 bin metrekarelik düzenleme yapılacağını belirterek, "Meydan doğal taşlarla kaplanarak yeni kent mobilyalarıyla güçlendirilecek. Büfeler, çiçekçiler, gazete bayileri kaldırılacak. Bunların yerine yeni meydana uyumlu 1200 metrekarelik yeni bir yapı alanı inşa edilecek. Bu kapsamda meydanda kafe, kitabevi, gazete bayi, Kızılay Kan Merkezi gibi sosyal alanlar ile tuvalet, sergi binası, çözüm merkezi ve zabıta birimleri yer almasını planlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Otobüs ve minibüs duraklarını modernize ederek toplu taşıma araçlarının meydanda neden olduğu düzensizliğe de son vereceklerini aktaran Aslan, Moda'ya giden nostaljik tramvayın da iskeleler ile entegre hale geleceğini kaydetti.

Aslan, Kadıköy Meydanı'nın yaya dostu bir yaklaşımla düzenlenerek yeşil bir kamusal alana dönüşeceğini ve kentin hafızasını yansıtan, nefes alan, herkes için erişilebilir bir buluşma noktası olacağını vurguladı.

Nuri Aslan, törenden sonra tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret edeceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından projenin temeline ilk kaldırım taşı yerleştirildi.