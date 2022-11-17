Kadıköy'deki metrobüs kazası kamerada

Kaza, Kadıköy Söğütlüçeşme Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, son durağından çıkmakta olan bir metrobüs bilinmeyen bir sebeple şoförünün kontrolünden çıkarak Kadıköy Belediyesi'nin bahçe duvarına çarptı. Güçlükle duran metrobüs duvarı ve duvardaki demir korkulukları yıktı. Kazada metrobüs sürücüsü ile kaldırımda yürüyen 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, caddede önlem alırken trafik kontrollü bir şekilde verilmeye başlandı. Belediye ekipleri de metrobüsü bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, duraktan hızla çıkan metrobüs, yolda manevra yapamayıp duvara vuruyor.