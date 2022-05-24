Kadıköy'deki Diş Hekimi Cinayetinin Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi - Haberler

İstanbul Kadıköy'de diş hekimi Şeyma Biran'ın (64) çalıştığı muayenehanede öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında dün gece gözaltına alınan cinayet zanlısı Z.E., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Diş hekimi Şeyma Biran, 20 Mayıs günü Kadıköy'deki General Asım Gündüz Caddesi üzerindeki bir binada bulunan muayenehanede öldürülmüş halde bulunmuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamaya göre; olayın ardından çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. İncelenen görüntülerde, bir kişinin 20 Mayıs günü saat 16: 36'da binadan çıktıktan sonra koşarak uzaklaştığı görüldü. Kimliği tespit edilen şüpheli Z.E., dün gece Kadıköy'deki Macit Erbudak Sokak'ta bulunan evinde gözaltına alındı.

Kadıköy Asayiş Bürosu'ndaki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.