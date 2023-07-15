Kadıköy'de yapılan trafik denetimlerinde 113 sürücüye cezai işlem uygulandı

KADIKÖY'de gece saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerde bulundu. Ekipler, 113 sürücü hakkında cezai işlemi uygularken, 32 araç ise trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 23.00 ile 02.00 saatleri arasında Bağdat Caddesi ve Bostancı Sahil Yolu üzerinde denetim yaptı. Denetim esnasında birçok araca cezai işlemi uygulandı. Polisi ekipleri mevzuatı uygulamakta yer yer güçlük çekti. Bir otomobil sürücüsü ehliyetini evde unuttuğu için kendisine uygulanan cezaya itiraz etti. Ekipler, alkollü olduğu tespit edilen bir motosiklet sürücüsünün ise ehliyetine 6 ay süreyle el koydu. O anlar kameralara yansıdı.

'113 SÜRÜCÜ HAKKINDA CEZAİ İŞLEMİ UYGULANDI'

Polis ekipleri, yüzlerce araçta denetimde bulunurken, toplamda 113 araç ve sürücü hakkında ise cezai işlem uyguladı. Denetimlerde, 12'si motosiklet ve 16'sı otomobil sürücüsü olmak üzere 28 kişiye abartı egzoz, 21 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 8 sürücüye tehlikeli araç kullanmaktan, 24 sürücüye araca cam filmi ve modifiye nedeniyle cezai işlem uygulanırken 32 araç ise trafikten men edildi.