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Kadıköy'de yan yatan vinç 11 katlı binaya ve 2 araca çarparak hasar verdi

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Kadıköy'de yan yatan vinç 11 katlı binaya ve 2 araca çarparak hasar verdi
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Kadıköy Göztepe'de inşaat çalışması sırasında kaldırıma kurulan vinç, belirlenemeyen nedenle yan yatarak 11 katlı binaya ve park halindeki 2 araca çarptı. Binada ve araçlarda hasar oluşurken polis caddeyi tedbiren trafiğe kapattı, ekiplerin vinci kaldırma çalışması sürüyor.

Kadıköy'de, inşaat çalışması sırasında yan yatan vincin çarptığı binada ve park halindeki 2 araçta hasar meydana geldi.

Göztepe Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi'nde inşaat çalışması için kaldırıma kurulan vinç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı.

Yandaki 11 katlı binaya ve park halindeki 2 araca çarpan vinç binanın dış cephesi ile araçlarda hasara yol açtı. Binada bulunan bazı vatandaşlar çarpmanın etkisiyle dışarı çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından polis ekipleri caddeyi tedbiren trafiğe kapattı.

Ekiplerin vinci kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
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