İçişleri Bakanlığı: İstanbul'da Teknede Çıkan Yangında 4 Vatandaşımız Sahil Güvenlik Ekiplerimizce Tahliye Edildi

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir özel teknede çıkan yangında 4 vatandaş, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sağ salim kurtarıldı. Olay yerine iki sahil güvenlik botu ve iki hızlı tahlisiye botu gönderildi.

(İSTANBUL) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde teknede çıkan yangında 4 vatandaşın Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'un Kadıköy ilçesi Haydarpaşa Limanı önlerinde, bir özel teknede yangın çıktığı bilgisinin alınması üzerine, olay yerine derhal 2 Sahil Güvenlik Botu (KB-81, KB-27) sevk edildi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından 2 hızlı tahlisiye botu (KEGM-3, KEGM-4) görevlendirildi. Yapılan kurtarma faaliyetinde, özel tekne içerisindeki 4 vatandaşımız sağlık durumları iyi şekilde Sahil Güvenlik Botu üzerine alındı ve teknede çıkan yangın Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Botları tarafından söndürüldü. Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA
