Kadıköy'de Özgürlük Parkı Sanat Günleri Başlıyor

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Kadıköy Belediyesi'nin desteklediği 'Özgürlük Parkı Sanat Günleri', 7 Temmuz'da Kardeş Türküler konseriyle başlayacak. Etkinlikler, 7 Eylül'e kadar çeşitli tiyatro oyunları ve konserlerle devam edecek.

Kadıköy Belediyesinin desteklediği "Özgürlük Parkı Sanat Günleri", 7 Temmuz'da Kardeş Türküler konseriyle başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler 7 Eylül'e kadar Kadıköy Göztepe Özgürlük Parkı Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşecek.

Etkinlikler kapsamında 63 tiyatro oyunu, konser ve sahne gösterisi sanatseverlerle buluşacak.

Sezon boyunca sahnelenen popüler tiyatro oyunları ile stand-up gösterileri ve çeşitli müzik performansları da etkinlik programında yer alıyor.

Programda gerçekleşecek etkinliklerden bazıları şöyle:

Tiyatro oyunları "Alevli Günler" 8 Temmuz'da, "Verona Çıkmazı" 9 Temmuz'da, "Lüküs Hayat" 14 Temmuz'da, "Aşk Eski Bir Yalan" 15 Temmuz'da, "Süt Kardeşler" 17 Temmuz'da, "Bir Baba Hamlet" 10 Ağustos'ta sahnelenecek.

Fatih Erkoç 11 Temmuz'da, Birsen Tezer 18 Temmuz'da, Ezginin Günlüğü 25 Temmuz'da, Leman Sam 2 Ağustos'ta konser verecek. Şimdi 90'lar konseri ise 26 Temmuz'da gerçekleşecek.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
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