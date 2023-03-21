Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadıköy'de müteahhit oyunu! Apartmana "Riskli yapı" pankartı astı

Güncel Haberler

Kadıköy'de müteahhit oyunu! Apartmana 'Riskli yapı' pankartı astı

İstanbul'da kentsel dönüm hareketliliği devam ederken Kadıköy'de bulunan bir binada mülk sahipleri ikiye bölünerek farklı müteahhitlerle anlaştılar. İddiaya göre müteahhitlerden biri, diğer müteahhitle anlaşmamaları için bazı kat malikleri ile para karşılığı anlaşma yaptı ve binaya,"Bu bina 6306 sayılı yasa gereğince riskli yapıdır" pankartı astırdı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık şiddetindeki depremlerin ardından beklenen Marmara depremi nedeniyle İstanbul'da da kentsel dönüşüm için hareketlilik başladı.

APATMAN SAKİNLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

İstanbul Kadıköy'deçürük raporu çıkan bir binanın kat malikleri arasında müteahhit anlaşmazlığı yaşandı. Kanal D Haber'in haberine göre, kentsel dönüşüm için iki ayrı müteahhit ile görüşen apartman sakinleri anlaşma sağlayamayınca ikiye bölündü.

Kadıköy'de müteahhit oyunu! Apartmana 'Riskli yapı' pankartı astı

"RİSKLİ YAPI" PANKARTI ASTIRDI

İddiaya göre müteahhitlerden biri diğer müteahhit ile anlaşmamaları için bazı kat malikleri ile para karşılığında anlaşma sağladı. Üstelik binadaki kiracıları korku salmak için 'riskli yapı' pankartı astı. O müteahhit ise iddiaları kabul etmedi.

Kadıköy'de müteahhit oyunu! Apartmana 'Riskli yapı' pankartı astı

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Haberler.com - Güncel

İstanbul Kadıköy Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title