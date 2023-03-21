Kadıköy'de müteahhit oyunu! Apartmana 'Riskli yapı' pankartı astı

İstanbul'da kentsel dönüm hareketliliği devam ederken Kadıköy'de bulunan bir binada mülk sahipleri ikiye bölünerek farklı müteahhitlerle anlaştılar. İddiaya göre müteahhitlerden biri, diğer müteahhitle anlaşmamaları için bazı kat malikleri ile para karşılığı anlaşma yaptı ve binaya,"Bu bina 6306 sayılı yasa gereğince riskli yapıdır" pankartı astırdı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık şiddetindeki depremlerin ardından beklenen Marmara depremi nedeniyle İstanbul'da da kentsel dönüşüm için hareketlilik başladı.

APATMAN SAKİNLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

İstanbul Kadıköy'deçürük raporu çıkan bir binanın kat malikleri arasında müteahhit anlaşmazlığı yaşandı. Kanal D Haber'in haberine göre, kentsel dönüşüm için iki ayrı müteahhit ile görüşen apartman sakinleri anlaşma sağlayamayınca ikiye bölündü.

"RİSKLİ YAPI" PANKARTI ASTIRDI

İddiaya göre müteahhitlerden biri diğer müteahhit ile anlaşmamaları için bazı kat malikleri ile para karşılığında anlaşma sağladı. Üstelik binadaki kiracıları korku salmak için 'riskli yapı' pankartı astı. O müteahhit ise iddiaları kabul etmedi.