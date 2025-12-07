Haberler

Kadıköy'de inşaat şantiyesindeki istinat duvarı yıkıldı

Güncelleme:
Kadıköy Fikirtepe'de aşırı yağış nedeniyle inşaat şantiyesi ile apartman arasındaki istinat duvarı yıkıldı. Olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edilirken, apartman sakinleri tedbir amaçlı evlerinden ayrıldı. Ekipler, çökme alanını kapatıp önlem aldı ve yapılan incelemede binada hasar olmadığı belirlendi.

Kadıköy'de inşaat şantiyesi ile yanındaki apartman arasında bulunan istinat duvarı, aşırı yağışın ardından yıkıldı.

Fikirtepe Mahallesi Gür Sokak'taki inşaat alanında bulunan istinat duvarının, sağanağın etkisiyle meydana gelen toprak kayması sonucu yıkılması üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Şantiye yanındaki binada oturanlar, tedbir amacıyla evlerinden ayrıldı.

Ekipler çökme yaşanan alanı kapatarak bina ve şantiye çevresinde önlem aldı.

Bölgede inceleme yapan ekiplerin binada herhangi bir hasar olmadığını tespit etmesinin ardından apartman sakinleri evlerine döndü.

