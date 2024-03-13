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Kadıköy'de inşaat temelinde oluşan su birikintisi dijital haritalarda göl olarak göründü

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Koşuyolu Mahallesi'nde 2015 yılında başlayan inşaatın temelinde oluşan su birikintisi, Google, Apple ve Yandex gibi dijital haritalarda göl olarak tanımlandı. İnşaatın durdurulmasının ardından 8 yılda hiçbir şey yapılmayan alanda biriken su, havadan görüntülendi ve tahliye edilmeye başlandı.

Kadıköy'de inşaat temelinde oluşan su birikintisi Google, Apple ve Yandex gibi dijital haritalarda göl olarak göründü.

Koşuyolu Mahallesi D-100 karayolu yanında 2015 yılında otel olması planlanarak başlayan inşaattaki çalışmalar, temel kazılmasının ardından 2016'da mahkeme kararıyla durduruldu.

Geçen 8 yılda hiçbir şey yapılmayan alan su ile doldu. Havadan görüntüsü küçük bir gölü andıran su dolu çukurun görüntüsü ise Google, Apple ve Yandex dijital harita uygulamalarını da şaşırttı. Haritalar suyla dolan söz konusu alanı "göl" olarak tanımladı.

İnşaat alanındaki çukurda biriken suyun tahliye edilmeye başlandığı görüldü. Bu arada inşaatın temelindeki su çukuru dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

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