Kadıköy'de hırsızlık şüphelisi çatıdan kaçarken dron destekli operasyonla yakalandı

Kadıköy'de hırsızlık şüphelisi çatıdan kaçarken dron destekli operasyonla yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadıköy'de hırsızlık suçundan aranan şüpheli, 13 Ekim'de düzenlenen dron destekli operasyonda polisin ikazlarına uymayıp çatıya kaçtı. Bitişik binanın terasına geçerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, polis ve dron ekibinin koordineli çalışmasıyla yakalandı.
Kadıköy'de "hırsızlık" suçundan aranan şüpheli, polisten kaçarken çıktığı çatıda dron destekli operasyonla yakalandı.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan aranan C.S'nin (48) Kadıköy'de bulunduğu adrese 13 Ekim'de dron destekli operasyon düzenledi.
Teslim olması yönündeki ikazlara uymayan C.S, evin çatısına çıkarak kaçmaya çalıştı. Çatıdan bitişik binadaki dairenin terasına geçerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, sahadaki polislerle dron ekibinin koordineli çalışması sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.