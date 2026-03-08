Haberler

EGM'den Kadıköy'deki "gözaltında darp" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kadıköy'deki bir polis merkezinde gözaltında bulunan bir kişiye yönelik darp ve işkence iddialarını araştırmak üzere 2 polis başmüfettişi görevlendirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir polis merkezinde gözaltında bulunan bir şahsa darp ve işkence yapıldığı iddialarının araştırılması amacıyla 2 polis başmüfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir polis merkezinde gerçekleştiği iddia edilen olaylara ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, 3 Mart'ta görevli ekiplerce durdurulmak istenen bir aracın ekip aracına çarptığına ve yapılan kontrollerde uyuşturucu ticaretine ilişkin bulgular tespit edildiğine işaret edildi.

Araçta bulunan H.M.A. ve M.A.E.Ş. isimli şahısların yakalandığı ve 4 Mart'ta adli makamlara sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"M.A.E.Ş. isimli kişinin polis merkezinde gözaltında bulunduğu süreye ilişkin ortaya atılan darp ve işkence iddialarının tüm yönleriyle araştırılabilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 2 polis başmüfettişi görevlendirilmiştir."

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
