Kadıköy'de düzensiz göçmen ölümlerine dikkat çeken eylem

Kadıköy'de toplanan çeşitli sivil toplum örgütlerine üye bir grup, Akdeniz'deki düzensiz göçmen ölümlerine dikkati çekti.

Bahariye'deki Süreyya Operası önünde bir araya gelen gruptakiler, "Akdeniz'deki cinayetlere ses çıkar" yazılı pankart taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Hepimiz Göçmeniz Platformu'ndan Nuran Yüce, bir süre önce Libya'dan yola çıkarak Yunanistan açıklarında alabora olan teknede 100'ü çocuk 750 kişinin öldüğünün tahmin edildiğini söyledi.

Yüce, "Bu acımasız cinayet, umutsuzca güvenli bir yaşam arayışında olan milyonlarca insanın karşı karşıya olduğu uygulamaların sonucudur." dedi.

Göçmenlerin bir yandan en ağır koşullarda sömürüyle mücadele ettiklerini, diğer yandan da ırkçılık ve göçmen karşıtlığıyla hedef haline getirildiklerini kaydeden Yüce, "Açık ya da kapalı, 'ama'lı ya da 'ama'sız bu acımasız katliamın hedefindeki göçmenleri hedef gösteren her açıklama, bu katliamın değirmenine su taşıyor." ifadesini kullandı.

Yüce, sınırların kapatılması, geri kabul anlaşması gibi uygulamaların, göçmenler için bu yolculukları daha tehlikeli hale getirmekten ve ölüm riskini arttırmaktan başka bir anlam taşımadığını söyledi.

Nuran Yüce, "Akdeniz'de yaşanan bu son facia, bu politikalar devam ettiği sürece son bulmayacak. AB ile yapılan geri kabul anlaşması, iptal edilmelidir. Göçmenlerin hayatını riske atan güvenlik uygulamaları son bulmalı, göçmenlere güvenli geçiş yolları sağlanmalıdır." dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.