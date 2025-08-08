Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı: 15 Yaşındaki Çocuk Öldürüldü

Kadıköy'de bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Olayın öncesine ait MOBESE görüntülerinde sanıkların parka gelerek ateş yaktıkları ve sonrasında kaçak geçiş yaptıkları belirlendi.

KADIKÖY'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) öldürülmesine yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, olaydan önce sanıkların bit pazarının yakınındaki parka sabah saat 07.52'de geldikleri ve ateş yaktıkları görülüyor. TÜBİTAK tarafından kurtarılan MOBESE görüntülerinde ise sanıkların turnike başına geldikleri bir süre bekledikten sonra kaçak şekilde geçtikleri görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
