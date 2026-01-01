Kadiköy'de yeni yıl coşkuyla karşılandı

İSTANBUL'da yeni yıl kutlamalarının adreslerinden biri olan Kadıköy, 2026'ya dakikalar kala yüzlerce kişinin katıldığı kutlamalara sahne oldu. 2025 yılının son saatlerinde Kadıköy genelinde toplanan kalabalık, geri sayımın ardından alkışlar ve müzik eşliğinde 2026 yılını karşıladı.

İstanbul'un en hareketli bölgelerinden biri olan Kadıköy'de, saatler gece yarısına yaklaştıkça yoğunluk arttı. Yerli ve yabancı çok sayıda kişi cadde ve sokaklarda yürüyüş yaparak kutlamalara katıldı. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle birlikte, müzik sesleri, alkışlar ve sevinç çığlıkları Kadıköy genelinde yankılandı. Yüzlerce kişi 2026 yılına birlikte 'merhaba' dedi.

Yeni yıl kutlamaları kapsamında Kadıköy'ün farklı noktalarına kurulan canlı müzik alanları ve eğlence noktaları, renkli görüntülere sahne oldu. Müzik eşliğinde dans eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anları kaydetti. İlçe genelinde kurulan ışıklandırmalar ve süslemeler yoğun ilgi görürken, vatandaşlar süslenen ağaçlar ve maketlerin önünde fotoğraf çektirdi. Yeni yılı Kadıköy'de karşılayan vatandaşlar, 2026 yılı için sağlık, huzur ve mutluluk dileklerinde bulundu.

Öte yandan, yılbaşının huzur ve güven içinde geçmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

'YENİ YILDAN UMUTLUYUM'

Kadiköy'de yeni yıl kutlamalarına katılan İrem Kayman, "Yeni yıldan, kadınların, çocukların ve hayvanların daha iyi koşullarda yaşayabildiği bir yıl diliyorum. Daha çok değer gördükleri, değersizleştirilmedikleri bir yıl olsun. Herkes için mutluluk, huzur ve sağlık diliyorum. Bu yıl benim için oldukça yorucuydu. Genç olmanın zorluklarını daha yakından gördüm ve artık bir birey olduğumun farkına vardım; iş, sorumluluklar ve gelecek planları açısından yoğun bir yıl geçirdim. Kariyerim konusunda ilerlemek istiyorum. Akademik bir kariyer hedefliyorum ve kendimden başlayarak topluma katkı sağlamak istiyorum. Yeni yıldan umutluyum. Kendimi geliştireceğime, daha iyi insanlarla tanışacağıma ve hayatıma güzel insanlar katacağıma inanıyorum. Kendime hedefler koydum ve bu hedefleri gerçekleştireceğimö dedi.

'AVUSTURYA'DAN TÜRKİYE'YE YILBAŞINI KUTLAMAK İÇİN GELDİK'

Avusturya'dan Türkiye'ye yeni yıl kutlamaları için gelen Nurşen Elveren de, "Bu yıl benim için çok güzel geçti; nişanlandım. Yeni yıldan beklentilerim sağlık, huzur ve mutluluk. Avusturya'dan geldik ve yılbaşını burada kutlamak istedik. Buranın atmosferi gerçekten çok güzel. Yeni yılın bana öncelikle sağlık, ardından maddi anlamda rahatlık ve evlilik getirmesini diliyorumö ifadelerini kullandı.

'YENİ YILDAN SAĞLIK VE HUZUR BEKLİYORUM'

Aylin Rahman ise, "Yeni yıldan sağlık ve huzur bekliyorum. Bu yıl benim için oldukça yorucuydu; çok fazla sinir ve stres yaşadım. Toplumda giderek artan stresin bizlere de yansıdığını düşünüyorum. Yeni yıldan umutluyum. Nüfus artışının kontrol altına alınmasıyla birlikte daha güzel gelişmeler olacağına inanıyorum. Zamanın nasıl geçtiğini artık anlamıyoruz; kendimi hala 2024 yılındaymış gibi hissederken, şimdi 2026 yılına giriyoruz. Zaman gerçekten çok hızlı geçiyor. Yeni yılda güzel bir motosiklet sahibi olmayı ve ileride güzel bir aile kurmayı istiyorumö dedi.

'YENİ YIL, HER YÖNÜYLE YENİLİKLER GETİRSİN İSTİYORUM'

Melih Baki Karaçıbık da, "Herkes için huzur ve mutluluk dolu bir yıl diliyorum. Ailemle birlikte sağlıklı ve güzel zamanlar geçirebilmeyi temenni ediyorum. Bu yıl benim için, herkesin yaşadığı gibi, hem inişlerin hem de çıkışların olduğu bir yıl oldu. Önemli olan, her dönemi ve her zorluğu güzel bir şekilde atlatabilmek. Yeni yıl benim için yeni şeyler öğrenmek, yeni başarılar elde etmek demek. Kısacası yeni yıl, her yönüyle yenilikler getirsin istiyorumö diye konuştu.