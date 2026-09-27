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Kadıköy D-100'de makas atan sürücüye 110 bin lira ceza yazıldı

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Kadıköy D-100'de makas atan sürücüye 110 bin lira ceza yazıldı
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Kadıköy D-100'de 21 Eylül'de makas atıp emniyet şeridini kullanan sürücü, sanal medya görüntüleriyle yakalandı. Sürücüye 110 bin lira ceza yazılırken ehliyetine 60 gün el konuldu, aracı 60 gün trafikten men edildi; sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı.

KADIKÖY'de D-100 Karayolu'nda otomobiliyle makas atan ve emniyet şeridini kullanan sürücü, sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerinden tespit edilerek yakalandı. Sürücüye 110 bin lira ceza yazılırken ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, aracı ise 60 gün trafikten men edildi. Sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün 21 Eylül'de Kadıköy D-100 Karayolu'nda otomobiliyle makas atarak ilerlediği ve emniyet şeridini kullandığı görüntülerin sanal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücünün Y.Y. (27) olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında makas atmak ve emniyet şeridini kullanmak suçlarından toplam 110 bin lira ceza yazıldı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Öte yandan Y.Y. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldı. Sürücü, 21 Eylül'de sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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