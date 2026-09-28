Kadıköy Bağdat Caddesi'nde şantiye perdesinin bölümü devrildi, 2 kadın yaralandı

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde şantiye perdesinin bölümü devrildi, 2 kadın yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde inşaat alanını çevreleyen şantiye perdesinin bir bölümü kaldırıma devrildi. Kaldırımda yürüyen 2 kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı; inşaattan sorumlu yöneticiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kadıköy'de, inşaat alanını çevreleyen şantiye perdesinin kaldırıma devrilmesi sonucu yaralanan 2 kadın hastaneye kaldırıldı.
Bağdat Caddesi'nde, inşaat alanındaki metal iskeletli şantiye perdesinin bir bölümü kaldırıma devrildi.
Kaldırımda yürüyen 2 kadın yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, zabıta ve itfaiye ekipleri bölgede inceleme yaptı.
İnşaattan sorumlu yöneticiler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.