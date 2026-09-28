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Kadıköy Bağdat Caddesi'nde şantiye perdesinin bölümü devrildi, 2 kadın yaralandı

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Kadıköy Bağdat Caddesi'nde inşaat alanını çevreleyen şantiye perdesinin bir bölümü kaldırıma devrildi. Kaldırımda yürüyen 2 kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı; inşaattan sorumlu yöneticiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kadıköy'de, inşaat alanını çevreleyen şantiye perdesinin kaldırıma devrilmesi sonucu yaralanan 2 kadın hastaneye kaldırıldı.

Bağdat Caddesi'nde, inşaat alanındaki metal iskeletli şantiye perdesinin bir bölümü kaldırıma devrildi.

Kaldırımda yürüyen 2 kadın yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, zabıta ve itfaiye ekipleri bölgede inceleme yaptı.

İnşaattan sorumlu yöneticiler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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