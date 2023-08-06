Kadıköy Bağdat Caddesi'nde Otomobil Büfeye Çarptı: Büfe Sahibi Yaralandı

KADIKÖY Bağdat Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, büfeye çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada büfe sahibi Ramazan Morkoç bacağından yaralandı.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde, önceki gün saat 23.00 sıralarında, otomobiliyle hızla ilerleyen D.G., direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma sonra büfeye çarptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, büfe sahibi Ramazan Morkoç bacağından yaralandı.1.78 promil alkollü olduğu iddia edilen sürücünün ehliyetine el konuldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü D.G., polis merkezine götürülürken kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.