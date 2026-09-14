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Acun Ilıcalı'nın bir takımı daha var! Puan durumuna bakanlar "Bu kadar da olmaz" diyor

Acun Ilıcalı'nın bir takımı daha var! Puan durumuna bakanlar 'Bu kadar da olmaz' diyor
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İngiltere'de Hull City ile sezona namağlup başlayan Acun Ilıcalı'nın Slovenya'daki takımı NK Maribor da yenilgi yüzü görmedi. İlk 9 haftada 5 galibiyet ve 4 beraberlik alan Maribor, topladığı 19 puanla zirveye yerleşti. Slovenya ekibi, kupada da rakibini 7-0 mağlup ederek yoluna devam etti.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu NK Maribor, Slovenya Prva Liga'da 2026-2027 sezonuna damga vuran bir başlangıç yaptı. Darko Milanic yönetimindeki ekip, ilk 9 lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

9 MAÇTA TEK YENİLGİ YOK

Maribor, geride kalan 9 haftada 5 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek 19 puan topladı. Rakip fileleri 17 kez havalandıran Slovenya ekibi, kalesinde ise yalnızca 6 gol gördü.

Lige Aluminij beraberliğiyle başlayan Maribor, son karşılaşmasında deplasmanda NK Radomlje'yi 3-0 mağlup ederek namağlup serisini sürdürdü.

KUPADA 7 GOLLE TURLADILAR

Maribor'un başarılı performansı ligle sınırlı kalmadı. Slovenya Kupası'nın ilk turunda Slovenj Gradec'e konuk olan ekip, rakibini 7-0 mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı.

HEDEF 17. ŞAMPİYONLUK

Geçtiğimiz sezonu 5. sırada tamamlayan Maribor, bu sezon şampiyonluk hedefliyor. Slovenya ekibi sezon sonunda ipi göğüsleyerek kulüp tarihinin 17. lig şampiyonluğuna ulaşmak istiyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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