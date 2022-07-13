Kadifekale Bostanı'nda Hasat Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu ve doğayla uyumlu kent anlayışı doğrultusunda mahalle bostanlarının ilkini Kadifekale'de kurdu. Bölge kadınlarıyla yapılan ekim ve dikim çalışmalarının ardından ilk ürünler geldi. Mahalle sakinleri, çok mutlu olduklarını belirterek teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadifekale'ye Mahalle Bostanı kurarak bölge kadınlarını tarımla buluşturdu. Acil Çözüm Ekibi, Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı, İZDOĞA, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ortaklığında kurulan bostan için çalışmalar Mayıs ayında başladı. Kadifekale'de yer alan dört mahallede araştırmalar yapıldı. Haziran ayında ise domates, biber, patlıcan, bamya, salatalık ve kabak olmak üzere 2 bin 196 fide dikildi. 54 parselde 51 kadın üretici, ekim ve dikim faaliyetleriyle ilgilendi. Üretici kadınlar ilk ürünlerini de aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Çözüm Ekibi saha araştırma personeli Berkay Aslanbey, Kadifekale çeperinde dört mahallede sokak sokak dolaştıklarını ve projeyi anlatarak bölge halkıyla ortak bir paydada buluştuklarını belirtti. Aslanbey, "Çok yoğun bir talep oldu. Adil bir parsel dağıtımı için kura çekimi yapıldı, her vatandaş kendi parselini kendi belirledi. Kuradan sonra Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı'nın personeli ve Acil Çözüm Ekibi'yle fide diktik. Nasıl üretim yapılacağını anlattık. Vatandaşlar şimdi ürünlerini almak üzere mutlu şekilde bekliyorlar" diye konuştu.

Kadifekale Mercek Projesi'nden Ferhan Uzun, bostan alanını imece usulü yaptıklarını belirterek, "Vatandaşların ve Büyükşehir'in bilgi birikimini dayanışma içinde hep beraber büyütüyoruz. Burada yaşamı tekrar ürettiğimizi düşünüyoruz" dedi.

Ferhan Uzun projeye nasıl dahil olduklarını ise şöyle anlattı: "Bir gün kapımız çalındı. Bostan yapmayı düşünüyoruz dediler ve fikrimizi aldılar. Çok sevindik. Çok güzel bir proje. Mahallede çok eskiyiz. Babamın anneannesinden beri buradayız. Çocukluğumuzdan beri bu toprakların çok bereketli olduğunu dinliyoruz. Şimdi çocuklar gibi çok sevinçli olduğumu söyleyebilirim. Kentte yaşamak, topraktan uzak olmak demek. Betonların arasındayız. Tabii artık toprağın önemi daha iyi anlaşılmaya başladı. Domatesten bibere, patlıcandan bamyaya... İlk ürünlerimiz çıktı, inanılmaz mutluyum."

Bahçede ebeveynleri ile çalışan Emir Akan, "Öğretmenlerime 'Kaleye bostan yapmışlar, oraya gidiyorum, çok eğlenceli' diyeceğim. Toprakla uğraşmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Yaren Kayaer bir buçuk aydır bostana gidip geldiğini söyleyerek "Daha önce evde oturup sıkılıyordum. Burada toprakla uğraşıyoruz, rahatlıyoruz. Kendi yetiştirdiğimiz ürünleri yiyoruz. Ürünlerin ilaçlı tadı yok, doğal kokuyor. Yediğimizde tat alıyoruz. Ayrıca çok eğleniyorum. Toprakla uğraşmayı çok seviyorum. Tunç Başkan'a çok teşekkür ederim" dedi.

Ecrin Akıncı, bostanda çok eğlendiğini vurgulayarak, "Biber, patlıcan gibi sebzeler üretiyoruz. Arkadaşımla beraber ürünleri toplamak için sabırsızlanıyorum. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz" dedi.

Ev kadını Berivan Akıncı ise "Bir gün kapı çalındı, bostan yapıldığı söylendi. Çok mutluyuz. Tunç Soyer başkanımıza teşekkür ediyoruz. O geldiğinden beri hayatımızda çok şey değişti. Masal Evi oldu, şimdi de bostanımız var. Çok teşekkür ediyoruz başkanımıza."

TUNÇ SOYER'E TEŞEKKÜR

Hatice Akan bostana çocuklarıyla geldiğini belirterek, "Toprakla haşır neşirler. Hepimiz çok heyecanlıyız. İşleri bitirip bostanımıza geliyoruz. Kesinlikle böyle alanların daha çok olması gerekiyor. Çocuklar, aileler, gençler de geliyor. Çok mutluyuz. Tunç Başkan'a teşekkür ediyoruz. Çocuklarla ilgili çok fazla şey yapıyor. Portatif navuz, Masal Evi... Ona çok teşekkür ediyoruz" dedi.

ANKA / Güncel