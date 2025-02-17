Kadife Tavşan Çocuk Tiyatrosu 23 Şubat'ta Sahne Alıyor

BKM'nin hazırladığı, Margery Williams'ın aynı isimli eserinden uyarlanan çocuk oyunu "Kadife Tavşan", ilk kez 23 Şubat'ta Maximum Uniq Hall'de minik seyircilerle buluşacak.

Alper Kul'un yazdığı ve Sevinç Erbulak ile yönetmenliği paylaştığı oyunda, Aslı Tandoğan, Yosi Mizrahi, Mehmet Aybars Kaya ve Uzay Karaca rol alıyor.

Başlangıçta sadece oyuncak olan Kadife Tavşan'ın sevgiyle gerçek forma dönüştüğü oyunda, oyuncakların ve çocukların hayal gücünün ne kadar güçlü olduğu, sevginin ve sadakatin sınırsızlığı anlatılıyor.

"Çocukların duygularından sorumluyuz"

Gösterim öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Alper Kul, iki çocuk babası olarak oyuna bir veli içgüdüsü ile yaklaştığını belirterek, "Düzgün, fayda üreten çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz. Oyuna yaklaşırken de bu amaçtan uzak bir yere gitmedik." dedi.

"Kadife Tavşan"ın dünyada çok satılan ve "Küçük Prens" gibi bilinen bir hikaye olduğuna işaret eden Kul, hikayenin içerisinden Türk toplumuna uyacağını düşündükleri yerleri, pedagogların önerileriyle oyuna aktardıklarını anlattı.

Kul, oyunun hikayesinde gerçeklik kavramına da yer verdiklerini söyleyerek, "Beş aydır prova yapıyoruz. 7 tane dansçımız var. Çocuklar beş aydır hareket eğitimi alıyor. Çok iyi bir kast yaptık." ifadelerini kullandı.

Bir sanatçı olarak çocukların duygularından sorumlu olduğunu dile getiren Alper Kul, "15-20 yıl sonra bu çocuklar, anne baba olacak, ülkemizi yönetecek ve rol model olacak. Sanat üreticisi, yazar, yorumcu olarak bizim sorumluluğumuz, daha vicdanlı, merhametli bir toplum yaratmak. Bunun için itinalı çalışmamız gerekiyor." görüşünü paylaştı.

"En önemli şey vicdan, sevgi, merhamet"

Aslı Tandoğan da oyunu çıkarırken başlangıçta "nasıl olacak" diye çok düşündüklerini ifade ederek, "Çok naif, güzel bir hikayesi var. 1922'lerde yazılan bir çocuk hikayesi. Bu hikayeyi Alper, fark edip hazine gibi çıkardı ve çocuk oyununa uyarladı. Hem müzikli hem danslı hem de çok tatlı metni olan güzel bir oyun çıkardık." diye konuştu.

Bugünün çocuklarının farklı bir jenerasyon olduğunu vurgulayan Tandoğan, şunları kaydetti:

"Bugünkü çocukların, bizim çocukluğumuzdaki gibi olmalarını zaten bekleyemeyiz. Bambaşka bir dünyaya doğdular ama zaman fark etmeksizin en önemli şey vicdan, sevgi, merhamet. Bunları çocuklarımıza mutlaka vermeliyiz. Bunun dışındaki diğer şeyler zaman değiştikçe zaten mecburen değişecek. Aslında oyunumuzda da birazcık bunu anlatıyoruz."

"Sahnede 1200 çocukla mücadele edeceğim"

Yosi Mizrahi ise oyunun "çocuk oyunu" diye ortaya çıktığını fakat yetişkin oyununa evrildiğini belirterek, "Esasında oyunun söylemi gerçeklik üzerine kurulu. Çocuklara 'kendin ol', 'iyi ol' ve 'kendini bul' gibi alt metinde çok güzel söylemler var. Kadife Tavşan, tabii çok eskiden yazılmış. 1920'lerde yazılan çocuklukla bugünkü çocukluk arasında dağlar kadar fark var. Biz çok naif çocuklarmışız. Şimdiki çocuklar teknolojinin içine doğdu. Oyun da aslında bir noktada 'bu kadar dijitalleşmesek mi' diyor." ifadesini kullandı.

Oyunun çok güzel söylemleri, replikleri olduğuna da dikkati çeken Mizrahi, "İşin içinde çocuk olunca interaktivite kaçınılmaz oluyor. Bizi hoş sürprizler bekliyor. Ben at rolünü oynuyorum. Sahnede aynı zamanda 1200 çocukla mücadele edeceğim. 'Beni yerler mi acaba' diye de düşünmüyor değilim." şeklinde konuştu.

"Kadife Tavşan"ın oyuncu kadrosunda ayrıca Ahmet Berberoğlu, Aleyna Göktuna, Eftelya Bilen, Emine Kaymakcı, Kavin Midyat, Levent İçmeli ve Salih Demir yer alıyor.

Mert Dilek'in dramaturg ve söz yazarı olarak bulunduğu, Okan Kaya'nın müziklerini yaptığı oyun, aynı zamanda çocukları tiyatro sanatıyla buluşturmayı ve izleyenleri masalsı bir yolculuğa çıkarmayı hedefliyor.

Yasin Anar'ın koreografi ve hareket tasarımına, Deniz Saip'in dekor tasarımına, Gül Sağer'in kostümlere, Tolga Erdoğan'ın ise ışık tasarımına imza attığı oyunun proje yapımcılığını Luz Yapım üstleniyor.

Oyun, ilk kez 23 Şubat'ta Maximum Uniq Hall'de minik seyircilerle buluşacak.