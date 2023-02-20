Kader Doğan kimdir? Kader Doğan kaç yaşında, nereli? Kader Doğan biyografisi

22 Temmuz 1997'de Malatya'da doğan Kader Doğan İlkokulu Abdurrahman Şengel İlköğretim Okulu'nda, Liseyi Nevzat Ayaz Kız Meslek Lisesi'nde okumuştur. Malatya Yazıhan Koşar'da büyüyen Doğan, doğduğu büyüdüğü şehirden, Ankara'ya büyük umutlarla geldi. En büyük hayali dizi oyuncusu olabilmekti. Bir taraftan Ankara'nın zorlu şartlarıyla tek başına mücadele eden Doğan, bir yandan da hayata tutunmaya çalıştı.

Çocukluk yıllarında başlayan oyunculuk tutkusu Kader Doğan'ın kariyer hayatına dönüştü. Sanatın çeşitli alanlarıyla küçük yaşta ilgilenmeye başlamış ve 23 yaşında tiyatro dersi almaya başladı. 11 Temmuz 2018 yılından itibaren Kader Doğan Ankara Adalet Bakanlığı'nda Devlet Memuru olarak çalışma hayatına devam ederken stüdyo fotoğraf çekimlerine de devam etti ve bazı cast ajanslara da başvuruda bulundu.

DİZİ OYUNCUSU OLMAYA KARAR VERDİ

Küçük yaşta oyunculuk yeteneğini keşfedip dizi oyuncusu olmaya karar vermiştir. Ankara Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde 24 yaşında oyunculuk eğitimine başlayıp kendini geliştirmiştir. Gördüğü eğitim oyunculuk sınavı ile sertifika almaya hak kazanmıştır. O dönemde dizi oyuncusu olmaya karar vermiştir.

KARİYER HAYATINA REKLAMLA DEVAM ETTİ

Kariyer hayatına reklamla devam eden Doğan, 2022'de ''Zafer Koleji - Ankara'nın Denizi'' adlı reklamda yardımcı oyuncu olarak ilk adım attı.