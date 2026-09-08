Kademeli emeklilikle adalet isteyenler Kadıköy'den seslendi: Bu meseleyi seçim sandığı gelmeden çözelim

(İSTANBUL) Kademeli emeklilik isteyen bir grup vatandaş Kadıköy İskele'de buluştu ve açıklama yaptı. Buluşmada konuşan Kademeli Emeklilik Federasyonu Genel Başkanı Filiz Konca, "Bu meseleyi seçim sandığı gelmeden çözelim. Bir seçim vaadine dönüştürmeden çözelim. Bir oy hesabının konusu yapmadan çözelim. Bir hak teslimiyeti olarak çözelim!" dedi.

EYT kapsamı dışında kalan ve akranlar arasında 17/20 yıllık fark yaratan uygulama nedeniyle kendilerini Emeklilikte Tarihe Takılanlar (ETT) olarak tanımlayan bir grup vatandaş akşam saatlerinde Kadıköy İskele'de açıklama yaptı. "Kademeli Emeklilik Haktır, Adalet İstiyoruz" pankartı taşıyan vatandaşlar sosyal güvenlikte adalet istediklerini söylediler.

Buluşma sırasında basın açıklaması metnini Kademeli Emeklilik Federasyonu Genel Başkanı Filiz Konca okudu. İktidara çağrıda bulunan ve çözümde ortaklık için muhalefetten yardım isteyen Konca, sorunun seçim sandığı gelmeden, seçim vaadine dönüşmeden, oy hesabı konusu yapılmadan bir hak teslimiyeti olarak çözülmesini istedi.

"Bugün 8 Eylül… EYT kapsamı dışında kalan, akranlar arası 17/20 yıllık fark yaratan ETT'lilerin yaşadığı adaletsizliğin miladıdır. Biz bugün burada erken emeklilik istemek için değil; sosyal güvenlikte adalet istemek için bulunuyoruz" sözleriyle başlayan açıklamada, eski Başbakan Necmettin Erbakan'a atıfta bulunuldu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye şu şekilde seslenildi:

"EYT'NİN ÇÖZÜLDÜĞÜ TÜRKİYE'DE ETT MESELESİ NEDEN ÇÖZÜLMESİN?"

"Biz kimsenin hakkını istemiyoruz. EYT kapsamında emekli olmuş vatandaşımızın kazanılmış hakkına da itiraz etmiyoruz. Bizim istediğimiz yalnızca; aynı emeğe, aynı prime, aynı çalışma hayatına hakça bir düzen! Merhum Başbakanımız Necmettin Erbakan ne diyordu? 'İman varsa imkan vardır' Biz de bugün soruyoruz: İnanırsak… Çalışırsak… Ortak aklı ortaya koyarsak… Neden olmasın? EYT'nin çözüldüğü bir Türkiye'de, Emeklilikte Tarihe Takılanları meselesi neden çözülemesin?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ne demişti? 'Hakkı haklısına teslim adalettir' İşte bizim bütün mücadelemizi tek cümlede anlatan söz budur. Biz fazlasını istemiyoruz. Başkasının hakkını istemiyoruz. Hakkın, hak sahibine teslimini istiyoruz! Birkaç aylık veya birkaç yıllık sigorta başlangıcı farkının aynı neslin insanlarını 17–20 yıl birbirinden ayırmamasını istiyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mehmet Akif Ersoy'dan yıllardır büyük bir inançla seslendirdiği o dizeleri hatırlatmak istiyorum:

"Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim…

"Ve devamında:

"Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım."

Sayın Cumhurbaşkanım; bugün çalışma hayatımızda kanayan bir yara var. Biz bu yarayı kaşımaya değil; sarmaya geldik. Devletimizle karşı karşıya gelmeye değil; devletimizle birlikte çözmeye geldik...

Biz inanıyoruz ki 8 Eylül 1999'un çalışma hayatında bıraktığı bu düğüm de çözülebilir. Çünkü Türkiye Yüzyılı'na yakışan; vatandaşını keskin tarihlerle birbirinden ayıran değil, emeği, primi ve hakkaniyeti esas alan güçlü bir sosyal güvenlik sistemidir.

"SOSYAL DENEYİN KOBAYI OLMAYI REDDEDİYORUZ"

Bugünkü tablonun çok açık olduğunun savunulduğu açıklama şöyle devam etti:

"Biz yalnızca emeklilikte akranlarımızla aramızda oluşan 17–20 yıllık farkın adaletsizliğini yaşamıyoruz! EYT kapsamında emekli olan bir çalışan, emekli aylığı güvencesiyle çalışma hayatına devam edebiliyor; aynı yaştaki Emeklilikte Tarihe Takılan akranına kıyasla daha düşük ücretle çalışmayı, ücretinin asgari ücret üzerinden gösterilmesini, hatta kayıt dışı çalışmayı kabul edebiliyor. Bu durum çalışma hayatındaki dengeleri bozuyor ve işgücü piyasasında haksız rekabete yol açıyor.

Bir de meseleye emeklilikten yararlanılan süre açısından bakalım:

45 yaşında EYT kapsamında emekli olan bir akranımız, yaşamı boyunca 15–20 yıl veya daha uzun süre emekli aylığı ve ilgili haklardan yararlanabilirken; 60–65 yaşında emekli olabilecek bir vatandaş 5-10 yıl kadar daha kısa emekli aylığı alacaktır. Ve 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan biz Emeklilikte Tarihe Takılanlar, bu sosyal deneyin kobayı olmayı reddediyoruz!"

"ADALET HERKESE LAZIMDIR"

Açıklamada iktidar ve muhalefete de şu sözlerle seslenildi:

"Buradan hükümetimize çağrıda bulunuyoruz: Bu meseleyi seçim sandığı gelmeden çözelim. Bir seçim vaadine dönüştürmeden çözelim. Bir oy hesabının konusu yapmadan çözelim. Bir hak teslimiyeti olarak çözelim!

Muhalefet partilerimize de sesleniyoruz: EYT sürecinde gösterdiğiniz istikrarlı desteği bugün Emeklilikte Tarihe Takılanlar için de gösterin. Sadece 'haklısınız' demeyin. Çözümü birlikte ortaya koyun! İktidarıyla muhalefetiyle; bu meselede taraf olmayın, çözümün tarafı olun! Çünkü; emekliliğin sağı-solu olmaz. Alın terinin partisi olmaz. Primin siyasi görüşü olmaz. Adalet herkese lazımdır!"

Kaynak: ANKA