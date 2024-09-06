Üye Girişi
Haberler

KADEM Kadın Araştırmaları Kongresi'nin Ana Teması 'Mitik Söylem ve Kadın' Olarak Belirlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) literatüre katkı sağlamak ve üretilen bilgi birikimini yaygınlaştırmak için gerçekleştirdiği KADEM Kadın Araştırmaları Kongresi'nin 10. edisyonunun ana teması 'Mitik Söylem ve Kadın' olarak belirlendi. Kongre, 10 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek ve çeşitli üniversitelerin ortaklığıyla düzenlenecek. Kongreye katılım ücretsiz olacak ve seçilen üç bildiriye toplamda 90 bin lira ödül verilecek.

Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) literatüre katkı sağlamak ve üretilen bilgi birikimini yaygınlaştırmak için iki senede bir gerçekleştirdiği KADEM Kadın Araştırmaları Kongresi'nin ana teması "Mitik Söylem ve Kadın" olarak belirlendi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, vakfın kadın hakları ve aileyi ilgilendiren meselelerde kalıcı çözümler üreterek, adalet merkezli bir söylem ve literatür oluşturmak için KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde gerçekleştireceği 10. Kadın Araştırmaları Kongresi, 10 Nisan 2025 tarihinde yapılacak.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi Rektörlük Binası'nda gerçekleştirilecek akademik kongrenin ana teması "Mitik Söylem ve Kadın" olarak belirlendi.

Kongre, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Haliç Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ortaklığıyla düzenlenecek.

Seçilen 3 bildiriye ödül verilecek

Kongreye katılım ücretsiz olurken, değerlendirilmek üzere iletilen bildiri özetlerinin 750 ila 1000 kelime arasında olması gerekiyor.

Kabul edilen bildiri özetleri kongre kitapçığında yer alacak ve seçilen ilk üç bildiriye toplamda 90 bin lira ödül verilecek.

Ayrıca kabul edilen bildiri metinleri, editörlü uluslararası kitap olarak yayınlanacak.

Kongreye bildiri göndermek için son tarihi ise 25 Ekim olarak belirlendi.

Bildiri çağrı başlıkları ise şu şekilde:

"Mitik Kadın Figürleri, Mitik Söylem ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Tarihsel Perspektiften Kadın ve Mit, Günümüzde Mitler ve Kadın Temsilleri, Feminist MİT Eleştirisi, Sanat ve Edebiyatta Mitolojik Kadın Temsilleri, Mitlerde Kadın ve Doğa İlişkisi, Farklı Medeniyet ve Kültürlerde Mitik Söylem ve Kadın, Mitik Söyleme Multidisipliner Yaklaşımlar, Mitlerin Günümüz Toplumunda Kadın Üzerindeki Yansımaları, Dini Gelenekler Bağlamında Mitik Söylem ve Kadın"

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Üniversitesi Demokrasi

40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat tahliye edildi

Engin Polat tahliye edildi

 Tahliye kararı sonrası Dilan Polat'tan ilk paylaşım: Enerciii

Eski Dilan geri döndü: Enerciii

 Kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme! Mezarlıkta şüpheli bulgulara rastlandı

17 gündür haber alınamayan kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme
OVP açıklandı, hesaplar değişti! İşte ocak ayında emekliyi bekleyen zam oranı

Hesaplar değişti! İşte ocak ayında emekliyi bekleyen zam oranı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı ayın kaçında yatıyor? İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR? 2024- 25 KYK yurtlarına ne zaman giriş yapılır? GSB KYK yurduma ne zaman gidebilirim? Dilan Polat eşinin tahliyesi sonrası ne paylaştı? Dilan Polat Instagram hesabında şarkı söyledi! ENGİN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI? SON DAKİKA: Engin Polat neden tahliye edildi? Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat hapisten çıktı mı? Benzine indirim! 6 Eylül benzine indirim gelecek mi? Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Hadise ve Kerem Bürsin sevgili mi? Hadise ve Kerem Bürsin arkadaş mı, aralarında ne var? 6 Eylül hangi burç? 6 Eylül hangi burç özellikleri, yükseleni ne? Başak burcu hangi elemente ait? GALLER- TÜRKİYE MAÇI İZLE Galler- Türkiye maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galler - Türkiye maçı HD, kesintisiz izleme linki! TV8 frekans bilgileri.. 6 EYLÜL HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak? Samsun'da sokak ortasında ilişkiye giren çift! Samsun'da cinsel ilişkiye girenler kim? (VİDEO) Olay ne, nerede oldu?
title