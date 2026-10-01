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KADEM Edirne heyeti, İl Milli Eğitim Müdürü Alireisoğlu'nu ziyaret etti

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KADEM Edirne heyeti, İl Milli Eğitim Müdürü Alireisoğlu'nu ziyaret etti
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KADEM Edirne Temsilcisi Tuğba Ekrikaya ve yürütme kurulu üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette eğitim çalışmaları, kadın ve çocuklara yönelik faaliyetler, ortak projeler ve kurumlar arası iş birliği ele alındı.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Edirne Temsilcisi Tuğba Ekrikaya ve yürütme kurulu üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu'nu ziyaret etti.

KADEM Edirne Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette eğitim alanında yürütülen çalışmalar, kadın ve çocuklara yönelik faaliyetler ile hayata geçirilebilecek ortak projeler ele alındı.

Görüşmede, eğitim alanında kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: AA
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