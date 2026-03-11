KADEM'in New York'ta düzenlediği panelde, eril roller ve şiddetle ilişkisi tartışıldı

NEW Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonunun (KSK) 70'inci oturumu kapsamında, günümüz eril rollerinin aile yapısı ve şiddetin önlenmesi üzerindeki etkilerini ele alan üst düzey yan etkinlik düzenlendi.

KADEM, New York'ta "Eril Roller, Aile Refahı ve Şiddetin Önlenmesi: Eşitlikçi Topluluklar İçin Sosyal Normların Yeniden Düşünülmesi" başlıklı panel düzenledi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Dr. Canan Sarı, panelin açılış bölümünde konuştu.

Bakan Göktaş'tan "şiddetin yer bulmadığı toplumsal yapı" hedefi

Etkinliğe onur konuğu olarak katılan Bakan Göktaş, şiddetin önlenmesi ve aile refahının güçlendirilmesinin, küresel ölçekte ortak sorumluluk olduğunu söyledi.

Göktaş, Türkiye olarak şiddetle mücadele hedeflerinin net olduğunu belirterek, hedeflerinin, kadın ve erkeklerin ortak sorumluluk bilinciyle hareket ettiği, sosyal normların adalet temelinde güç kazandığı ve şiddetin yer bulmadığı bir toplumsal yapıyı inşa etmek olduğunu vurguladı.

Bu hedef doğrultusunda ulusal ve uluslararası işbirliklerine büyük önem verdiklerini dile getiren Göktaş, "Bu çerçevede, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmaya, ortak çözümler geliştirmeye ve birlikte daha güçlü politikalar üretmeye hazır olduğumuzu özellikle ifade etmek isterim." dedi.

Göktaş, şiddetin kalıcı biçimde önlenmesi ve aile refahının güçlendirilmesinin ancak sosyal normlarda köklü zihniyet dönüşümüyle mümkün olduğunu ve "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonuyla aile içi sorumlulukların daha dengeli paylaşıldığı bir toplumsal yapıyı hedeflediklerini kaydetti.

KADEM'den "varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet" vurgusu

KADEM Başkanı Sarı ise Vakfın, çalışmalarını "varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet" ilkesi doğrultusunda yürüttüğünü ve daha adil ve huzurlu toplumlar için sosyal normların yeniden düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Sarı, kadınların üstlendiği bakım emeğinin ve görünmeyen sorumlulukların "hala büyük ölçüde kadınların omuzlarında olduğunu" belirterek, bunun yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda zaman ve adalet meselesi olduğuna dikkat çekti.

Erkeklerin "çözümün vazgeçilmez ortakları" olduğunu ifade eden Sarı, sorumluluk, bakım ve empatiyi merkeze alan yeni bir erkeklik anlayışına ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi.

Sarı, şiddetin önlenmesinde güçlü hukuki çerçevelerin önemine işaret ederek, ancak "kalıcı dönüşüm için şiddeti besleyen sosyal normların da değişmesi gerektiğinin" altını çizdi.

KADEM Başkanı ayrıca, bakım ekonomisinin güçlendirilmesi, erkeklerin ve erkek çocuklarının eşitlik mücadelesine aktif biçimde dahil edilmesi ve kadınların adalete erişiminin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

BM Kadın Genel Sekreterlik Ofisi Başkanı Dr. Mohammad Naciri ise erillik normlarının hukuk sistemlerine nasıl dahil olduğunu ve bu durumun kadınların adalete erişimini nasıl etkilediğini değerlendirdi.

New York Üniversitesi Gelişimsel Psikoloji Kürsüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Niobe Way de erkek çocuklarının duygusal gelişim süreçleri ve şiddetin kökenleri üzerine yaptığı 40 yıllık araştırmalardan yola çıkarak, "erkekliğin duygusal bir sessizleştirme süreci" olup olmadığı konusunda fikirlerini paylaştı.

Şiddeti ortadan kaldırmanın en temel yollarından birinin bireyleri dinleyebilmekten geçtiğini vurgulayan Way, insanların sorunlarını çözme kapasitesiyle doğduğunu ve sadece bunun için doğru yolları tercih etmemiz gerektiğini kaydetti.

Moderatörlüğünü KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esra Özdil Gümüş'ün üstlendiği panele, ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, İİT BM Daimi Gözlemcisi Hameed Ajibaiye Opeloyeru, WAKE Kurucusu ve Profesyonel Basketbolcu Batouly Camara, Equimundo Kurucu CEO'su Gary Barker katıldı.

Panelde, eril normların ailelerde, okullarda ve dijital ortamlarda nasıl kurumsallaştığı ve bu normların şiddeti nasıl meşrulaştırdığı sorularına yanıt arandı.

Katılımcılar, erkeklerin ve erkek çocuklarının sadece davranışsal olarak düzeltilmesini değil, onların duygusal motivasyonlarını, etik sorumluluklarını ve ilişkisel kimliklerini yeniden şekillendiren dönüştürücü bir modelin gerekliliğini vurguladı.

Oturumun sonunda, eril rollerdeki algı değişiminin aile refahı ve kadın haklarına erişim üzerindeki ölçülebilir etkileri tartışılırken, uluslararası işbirliğinin önemi bir kez daha teyit edildi.

Panel soru-cevap oturumuyla sona erdi.