'Kadayıfçı Olcay'ı arkadaşının intikamı için öldürmüş

ADANA'da, 'Kadayıfçı Olcay' olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin'i (33) tabancayla vurarak öldürdükten 1,5 ay sonra yakalanan Arif Okumuş (20) tutuklandı. İfadesinde, mart ayında öldürülen Kayhan Erkara'nın intikamını almak için Tekin'i vurduğu belirten Okumuş, "Otomobilinin içinde çapraz ateşe tutularak, 6 yaşındaki kızının gözleri önünde öldürüldü. Bu cinayetin azmettiricisi, Olcay'dı. Dostumun intikamını almak için yaptım" dedi.

Olay, 11 Mayıs günü saat 12.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte 'Kadayıfçı Olcay' olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin, imalathanesinin yanındaki arkadaşının oto tamirhanesine gitti. Burada oturan Tekin'in yanına yaya olarak gelen kişi, 'Olcay' diyerek seslendikten sonra belindeki tabancayı peş peşe ateşledi. Kurşunlar, Tekin'in sırtına, göğsüne ve boynuna isabet etti. Şüpheli, olay yerinden kaçtı, ağır yaralanan Tekin de otomobille Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tekin, burada hayatını kaybetti. Otopsi sonrası Olcay Tekin'in cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Arif Okumuş, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Fatma B. ile Halit D. ise 'suçluyu kayırma' ve 'yardım ve yataklık' suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.