Kaçkar'da İngiliz Turisti Arama Çalışması
Rize'de Kaçkar Dağları'nda yolunu kaybeden yabancı uyruklu kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Rize'de Kaçkar Dağları'nda yolunu kaybeden yabancı uyruklu kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylası güzergahından Kaçkar Dağları'na tırmanış yapan İngiliz turist, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yönünü kaybettiği ihbarında bulunarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma Timi'nden oluşan 13 personel ve 3 araç sevk edildi.
Ekipler, cep telefonuyla irtibat kurulan gence ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA