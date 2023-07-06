Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerindeki Gürpınar sahilinde kamu arazisini işgal eden kaçak yapının yıkımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine silahlı ve bıçaklı saldırı gerçekleşti. Saldırı sonucunda 1 polis ve 2 belediye personeli yaralandı.

Kaçak yapı yıkımına giden İBB ekiplerine ve polise saldırı: 3 yaralı

Ekiplere silahlı ve bıçaklı saldırıda bulundular

İSTANBUL - Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçe sınırlarında yer alan Gürpınar sahilinde kamu arazisini işgal eden kaçak yapının yıkımı için harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir grubun silahlı ve bıçaklı saldırısına uğradı. Gaz bombası da kullanan saldırganlar, 1 polisi ve 2 belediye personelini yaraladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçe sınırlarında yer alan Gürpınar sahilindeki kamu arazisini işgal eden kanunsuz yapıyı yıkmak için zabıta ve ilgili birimleriyle harekete geçti. Sabah saatlerinde kaçak yapıldığı belirlenen spor tesisinin yıkımı için bölgeye giden ekipler, yaklaşık 15 kişiden oluşan grubun sözlü ve fiziki saldırısına uğradı. Edinilen bilgilere göre, iş makinelerinin önüne sanayi tipi tüpler koyan saldırganlar kepçelerin üstüne çıkarak gaz bombası, bıçak ve silahlarla yıkımı durdurmaya çalıştı. İş makinelerinin üzerine çıkarak yıkıma engel olmaya çalışan saldırganlar, küfür, hakaret ve tehditler savurarak havaya ateş açtı. Grubun pitbull cinsi köpeği de ekiplerin üzerine salmasıyla bir polis memuru yaralandı. Bir İBB görevlisi bıçaklanarak yaralanırken, saldırganlar tarafından atılan gaz bombası da başka bir İBB personelinin göğsüne isabet etti. Yaralanan iki belediye personeli ve polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, yıkımı engellemeye çalışan ve saldırıda bulunan 7 kişinin polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.