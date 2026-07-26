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Siirt'te kaçak kazıda kaya düşmesi: 1 ölü

Siirt'te kaçak kazıda kaya düşmesi: 1 ölü
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Siirt'in Sarıtepe köyünde gece saatlerinde kaçak kazı yapıldığı iddia edilen alanda kopan kaya parçasının altında kalan 4 çocuk babası Yılmaz Atun (49) hayatını kaybetti. Olay ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Atun'un öldüğü belirlendi. Cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİİRT'te kaçak kazı yaptığı iddia edilen alanda kopan kaya parçasının altında kalan 4 çocuk babası Yılmaz Atun (49), hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Sarıtepe köyünde meydana geldi. İddiaya göre; kaçak kazı yapılan alanda henüz belirlenemeyen nedenle kopan kaya parçası, Yılmaz Atun'un üzerine düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 4 çocuk babası Atun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz Atun'un cansız bedeni, otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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