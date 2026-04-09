Aydın'da kaçak kazı sırasında göçük: 1 ölü

Aydın'da kaçak kazı sırasında göçük: 1 ölü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde define ararken toprak kayması sonucu göçük altında kalan 59 yaşındaki Güngör Avcı hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı, bir kişi aranıyor.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, define aramak için kaçak kazı yapıldığı sırada toprak kayması sonucu göçük altında kalan Güngör Avcı (59), hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, bir kişinin ise arandığı öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal İsabeyli Mahallesi Yeşildere mevkisi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, bir grup tarafından iş makinesiyle define aramak için kaçak kazı yapıldığı esnada toprak kayması sonucu Güngör Avcı, göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, göçük altında bulunan Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Avcı'nın cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak, otopsi yapılması için Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaçak kazı olayına karışan M.A., S.D. ve kepçe operatörü A.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

