Kaçak Elektrik Denetiminde Pompalı Tüfekle Havaya Ateş Açtı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, enerji şirketi çalışanlarının kaçak elektrik denetimi sırasında İ.Ü., pompalı tüfekle havaya ateş açarak gözaltına alındı.
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, enerji şirketi çalışanlarının kaçak elektrik denetimi sırasında pompalı tüfekle havaya ateş açan İ.Ü., gözaltına alındı.
Olay, 24 Eylül'de Kızıltepe ilçesi kırsal Arıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Abonesiz trafo kullanıldığını tespit eden enerji şirketi ekipleri, bölgede inceleme başlattı. Kaçak trafo yakınındaki evde yaşayan İ.Ü., inceleme yapan 2 enerji şirketi çalışanının yanına gelip, tepki gösterdi. Ardından İ.Ü. evine doğru yönelince enerji şirketi çalışanları, araçlarıyla bölgeden uzaklaşmak istedi. Bu sırada evinden aldığı pompalı tüfekle dışarı çıkan İ.Ü., havaya ateş açtı. Ekiplerin bölgeden uzaklaşma anları, araç kamerasına yansıdı.
Şirket çalışanlarının şikayeti üzerine İ.Ü., jandarma ekipleri tarafından olayda kullandığı tüfek ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.