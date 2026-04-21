Misina ağıyla kaçak olarak yakalanan 60 kilo sazan göle salındı

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Altınkaya Baraj Gölü'nde kaçak avcılıkta kullanılan misina ağı ile yakalanan 60 kilo sazan, denetim ekipleri tarafından kurtarılarak yeniden göle salındı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Altınkaya Baraj Gölü'nde misina ağıyla kaçak olarak yakalanan 60 kilo sazan, kontrollü şekilde çıkarılarak yeniden suya salındı.

Vezirköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik yürütülen denetimde Altınkaya Baraj Gölü'nde kaçak avcılıkta kullanılan yaklaşık 600 metre uzunluğunda misina ağ tespit edildi.

Ağlara takılan 60 kilo sazanı canlı olarak çıkarmak için özel çalışma yapan ekipler, kurtarılan balıkları yeniden baraj gölüne bıraktı.

Kaynak: AA / İlyas Gün
