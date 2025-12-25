İstanbul, Tekirdağ ve Antalya'da ele geçirilen 45 bin ton kaçak alkol emniyette sergilendi

İstanbul, Tekirdağ ve Antalya'da kaçak alkol ve sahte içki operasyonlarında 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçirilen 45 bin 347 litre kaçak alkol İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, kaçak alkol üreten ve sahte içki satışı yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Son iki ayda İstanbul'un Başakşehir, Çatalca, Silivri, Beylikdüzü ve Küçükçekmece ilçelerinde bulunan 3 depo, 3 iş yeri ve 1 araçta, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi ile Antalya ilinde bulunan 1 fabrikaya operasyon düzenlendi. 8 ayrı adreste yapılan operasyonlarda 29 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, sahte içki yapımında kullanılan etil/metil alkol, alkollü sıvılar, alkollü içki imalatında kullanılan makine ve diğer malzemeler ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLENLER SERGİLENDİ

Operasyonlarda 45 bin 347 litre alkollü içki yapımından kullanılan etil/metil alkol, 2 bin 572 kaçak alkol yapımında kullanılan şişe ve bidon, 3 bin 400 sahte etiket, dolum, filtreleme ve paketlemeden oluşan alkollü içki imalatında kullanılan 14 makine ve bin 250 kilogram karbon kömürü ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. İl Emniyet Müdürü Selami Yılmaz sergiyi yerinde gezdi.

Yakalanan 29 şüpheliden 10'unun emniyetten salıverildiği, 9 şüpheli hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, 5 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. Geri kalan 5 kişinin ise emniyetteki sorgusu devam ediyor.