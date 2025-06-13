Kaçak Ağaç Kesimi Davasında Cezalar Kesildi

Kaçak Ağaç Kesimi Davasında Cezalar Kesildi
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Bolu ve Gerede'de ormandan kaçak ağaç kesilmesi ile ilgili davada, tutuklu 10 sanıktan bazılarına 5 ile 10 yıl arasında hapis cezası verildi. Operasyonlar sonucunda kesim yapıldığı tespit edilen 792 kök köknar üzerine açılan davada, 6 sanık beraat etti.

BOLU ve Gerede'de ormandan 792 kök köknarı kaçak olarak kestikleri belirlenen ve haklarında 'Yapacak nitelikte emval veren ağaç kesme' suçlarından dava açılan 4'ü tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Tutuklu sanıklara 5 ile 10 yıl arasında hapis cezaları verildi.

Bolu ve Gerede'de geçen yıl ormandan yüzlerce kaçak ağaç kesilerek başka kentlere nakledildiğinin belirlenmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Bolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 792 kök köknarı kesen ve nakliyesini yaptığı tespit edilen şüphelilerin Bolu, Yeniçağa ve Zonguldak'ın Devrek ilçelerindeki adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda İ.A., A.A., S.B. ile Ankara'da bulunan F.A. yakalanıp gözaltına alındı. 4 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı. Şüpheliler hakkında 'Yapacak nitelikte emval veren ağaç kesme' suçundan Gerede 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

KARAR VERİLDİ

Gerede 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4'ü tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını verdi. Mahkeme heyeti zincirleme şekilde suç işlediklerine hükmettiği İ.A. için 10 yıl hapis ve 800 bin TL adli para cezası ile tutukluluk halinin devamına, F.A. için 8 yıl hapis ve 800 bin TL adli para cezası ile tutukluluk halinin devamına, S.B. için 10 yıl hapis ve 800 bin lira adli para cezası ile tutukluluk halinin devamına, C.G. için 5 yıl hapis ve 100 bin TL adli para cezası ile ceza kesinleşene kadar kişinin adli kontrol hükümlerinin devam etmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti ayrıca sanıklardan İ.K., A.A, T.A., H.İ.Y, U.A. ve R.Ş.'nin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği ve atılı suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığına kanaat getirip 6 kişi hakkında beraat kararı verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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