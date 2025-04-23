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Kabine Üyeleri, Depremden Etkilenen Vatandaşlara Geçmiş Olsun Dedi

Kabine Üyeleri, Depremden Etkilenen Vatandaşlara Geçmiş Olsun Dedi
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden hissedilen deprem dolayısıyla sosyal medya üzerinden depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakanlıklar, afete ilişkin gerekli destek hazırlıklarını başlattıklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, İstanbul'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kabine üyeleri, İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

AFAD ve ilgili tüm kurumların hızlıca harekete geçtiğini, gerekli çalışmalara başlandığını belirten Göktaş, "Bakanlık olarak Psikososyal Destek Hizmeti için hazırlıklarımızı tamamladık. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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