Kabil'de Patlama Sesi: Hasar Yok

Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama sesinin duyulduğu, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü ve şu ana kadar herhangi bir hasarın tespit edilmediği bildirildi.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Kabil şehrinde patlama sesi duyuldu ancak kimsenin endişelenmesine gerek yok, her şey yolunda." ifadesini kullandı.

Mücahid, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve şimdiye kadar herhangi bir hasarın rapor edilmediğini belirtti.