Kabil'de Patlama Sesi: Hasar Yok

Güncelleme:
Afganistan'ın başkenti Kabil'de duyulan patlama sesi sonrası yapılan açıklamada, herhangi bir hasar tespit edilmediği bildirildi. Afgan yönetimi, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve halkın endişelenmemesi gerektiğini ifade etti.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Kabil şehrinde patlama sesi duyuldu ancak kimsenin endişelenmesine gerek yok, her şey yolunda." ifadesini kullandı.

Mücahid, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve şimdiye kadar herhangi bir hasarın rapor edilmediğini belirtti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
