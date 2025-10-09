Haberler

Kabil'de Patlama Sesi Duyuldu, Soruşturma Başlatıldı

Afganistan'ın Kabil kentinde patlama sesi duyulduğu bildirildi. Afganistan yönetimi, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve şu ana kadar herhangi bir hasarın tespit edilmediğini açıkladı.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Kabil şehrinde patlama sesi duyuldu ancak kimsenin endişelenmesine gerek yok, her şey yolunda." ifadesini kullandı.

Mücahid, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve şimdiye kadar herhangi bir hasarın rapor edilmediğini belirtti.

Tolo News'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Kabil'de şiddetli patlama ve insansız hava aracı (İHA) seslerinin duyulmasının ardından, kentin doğu kesimindeki Abdul Haq Kavşağı'nın trafiğe kapatıldığı aktarıldı.

Ayrıca Dawn gazetesinin ismi belirtilmeyen kaynaklara dayandırılan haberinde de Abdul Haq Meydanı bölgesinde bir Land Cruiser marka aracın vurulduğu bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
