Kabil'de bir okul ve kursta peş peşe bombalı saldırılar düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kabil'de bir okul ve kursta peş peşe bombalı saldırılar düzenlendi

AA - Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel
 - Güncelleme:
Kabil'de bir okul ve kursta peş peşe bombalı saldırılar düzenlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki Abdul Rahim Şehit Lisesi ve Mumtaz Kursunda peş peşe bombalı saldırılar düzenlendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki Abdul Rahim Şehit Lisesi ve Mumtaz Kursunda peş peşe bombalı saldırılar düzenlendi.

Taliban geçici hükümetinin Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halid Zadran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kabil'in batısında üç bombalı saldırıyla Şiilerin hedef alındığını söyledi.

Zadran, saldırılarda ölenlerin olduğunu belirtti.

Görgü tanıkları da saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananların olduğunu ifade etti.

Saldırıların gerçekleştiği bölgeye giden tüm caddeler trafiğe kapatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel

Afganistan, Taliban, Şehit, Kabil, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title