Taksim-Kabataş Füniküler hattında yaşanan arıza nedeniyle seferler tamamen durdu
Kabataş füniküler hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor. Metro İstanbul, hat güzergahında yolcuların ulaşımını sağlamak için ücretsiz İETT otobüslerinin hizmet verdiğini açıkladı.
Kabataş füniküler hattı seferleri teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştirilemiyor. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, F1 Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı, hat güzergahında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildiği bildirildi.