Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza

Kabataş- Bağcılar tramvay hattında teknik arıza meydana geldiği bildirildi. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza meydana geldiği belirtildi. Bu nedenle söz konusu hattaki seferlerin Kabataş-Fındıkzade ve Pazartekke-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.