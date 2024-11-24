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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza
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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler Kabataş-Fındıkzade ve Pazartekke-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştiriliyor.

Kabataş- Bağcılar tramvay hattında teknik arıza meydana geldiği bildirildi. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza meydana geldiği belirtildi. Bu nedenle söz konusu hattaki seferlerin Kabataş-Fındıkzade ve Pazartekke-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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