Joker'i muayeneye sokup sahte engelli raporu aldılar! 18 ilde 380 kişiye gözaltı kararı

İzmir merkezli 18 ilde gerçekleştirilen operasyonda sahte engelli raporu aldıkları ve rapor çıkardıkları belirlenen 380 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin tetkiklere "joker" diye tabir edilen isimleri soktukları belirtildi. Şüphelilerin rapor için 25-80 bin lira arasında para istedikleri tespit edilirken, "evde bakım ücreti" ve "ücretsiz ulaşım kartı" gibi engellilere tanınan haklardan faydalanan kişilerin kamuyu 10 milyon lira zarara uğrattıkları kaydedildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin usulsüz şekilde engelli sağlık kurulu raporu aldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu doğrultuda ekipler sahte rapor alan ve buna yardım eden kişileri tespit etti.

380 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Harekete geçen ekipler, İzmir merkezli 18 ilde, aralarında bu işi planlayan 32 kişi, "joker" diye tabir edilen 13 kişi, 35 hastane çalışanı, 51 aracı ve bu şekilde rapor alanların da bulunduğu 380 şüpheliye yönelik operasyon başlattı. Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

TETKİKLERE "JOKER" DİYE TABİR EDİLEN İSİMLERİ SOKMUŞLAR

Polisin uzun süreli yürüttüğü teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu, kamu hastanelerinde ve bazı özel hastanelerde kullanılan kayıt sistemi üzerinden sahte hastalık tanısı oluşturma, ilaç muafiyet raporu yazma gibi usulsüzlükler belirlendi. Rapor alabilmek için gerekli olan tetkiklere, sağlam veya engel oranı düşük kişilerin yerine çeşitli hastalıkları bulunan "joker" diye tabir edilen kişilerin sokulduğu tespit edildi.

80 BİN LİRAYA KADAR PARA İSTEMİŞLER

Soruşturma kapsamında, 249 kişiye 25-80 bin lira arasında değişen ücretler karşılığında sahte engelli raporu çıkartıldığı, 380 şüphelinin "nitelikli dolandırıcılık", "görevi kötüye kullanma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarını işleyerek ilk belirlemelere göre yaklaşık 10 milyon lira kamu zararına neden olduğu ortaya çıktı.

KAMUYU ZARARA UĞRATTILAR

Şüphelilerin ayrıca, sağlık kuruluna girecek kişileri rapor alacakları hastalıklarla ilgili bilgilendirdikleri, doktorları yanlış yönlendirdikleri, bu sayede usulsüz rapor almalarını sağlayarak bu kişileri "erken emeklilik", "ÖTV indirimi", "evde bakım ücreti" ve "ücretsiz ulaşım kartı" gibi yaklaşık 30 ayrı kategoride engellilere tanınan haklardan yararlandırarak kamu zararına yol açtıkları tespit edildi.

KAN ŞEKERİNİ YÜKSEK GÖSTERMEK İÇİN PİRİNÇ YEMİŞLER

Ayrıca, rapor alma sürecinin tüm aşamalarının şebeke üyeleri tarafından takip edildiği, rapor alacak kişilerin muayeneye girmeden önce kan şekerini yüksek göstermek için pirinç, tansiyonlarının yüksek çıkması için de zeytin gibi besin maddelerini tüketmeleri konusunda yönlendirildiği belirlendi.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Öte yandan operasyon sürerken şüpheliler hastanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; ilk olayda bir jokerin kan verme birimi yerine hastane çalışanından yardım alarak 5'inci katta sadece yatan hastaların olduğu birime giderek kan verdiği yer aldı. Diğer görüntüde ise iki hasta çalışanının önden gittiği, arkalarından gelen iki şüphelinin de onları elinde tüplerle takip ettiği yer aldı. Görüntülerin devamında da organizatör, rapor alacak kişi ve jokerin hastane içinde birlikte hareket ettikleri, jokerin rapor alacak kişi yerine idrar örneği bıraktığı da kamera kayıtlarına yansıdı. Jokerden alınan kan örneğinin hastane personelince kan merkezine bırakıldığı, hastane çalışanının jokerden aldığı kanı teslim ettiği de görüntülerde yer aldı.