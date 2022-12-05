Jinsha Nehri Üzerindeki Hidroelektrik Santralleri Yeşil Kalkınma İçin Fırsatlar Sunuyor

Çin, temiz enerjinin uygulanmasını dinamik biçimde teşvik ederken, ülkenin Jinsha Nehri boyunca uzanan dört büyük ölçekli hidroelektrik santrali, yeşil kalkınma için büyük fırsatlar getiriyor.

Çin, temiz enerjinin uygulanmasını dinamik biçimde teşvik ederken, ülkenin Jinsha Nehri boyunca uzanan dört büyük ölçekli hidroelektrik santrali, yeşil kalkınma için büyük fırsatlar getiriyor.

Jinsha Nehri, Çin'in en uzun nehri olan Yangtze Nehri'nin yukarı kesimini oluşturuyor.

Nehrin kullanılabilir hidroelektrik potansiyeli 121 milyon kilovat olarak belirlendi.

Xiangjiaba, Xiluodu, Wudongde ve Baihetan olmak üzere dört hidroelektrik santralinin tümü faaliyete geçti.

Hem çevreye hem de ekonomiye fayda sağlayan santraller, Çin'in enerji yapısını etkili bir şekilde optimize edebilirler.

SES 1 (Çince): LİU ZHİHUİ, Xiluodu Hidroelektrik Santrali Müdür Yardımcısı ve Parti Şefi:

"Xiluodo Hidroelektrik Santrali'nin toplam elektrik üretim miktarı 532 milyar kilovat-saate yükseldi. Bu miktar 160 milyon ton standart kömür tasarrufu sağladı ve karbondioksit emisyonunu 440 milyon ton azalttı."

SES 2 (Çince): DUAN KAİLİN, Xiangjiaba Hidroelektrik Santrali Müdürü:

"Santralin 10 yıl önce işletmeye alınmasından bu yana kümülatif elektrik üretimi 303,6 milyar kilovat-saate ulaşarak standart kömür tüketimini 91 milyon tonun üzerinde, karbondioksit emisyonunu ise 250 milyon ton azalttı. Bu da ülkemizin 'çift karbon' hedefine olumlu katkı sağladı."

SES 3 (Çince): HE WEİ, Baihetan Hidroelektrik Santrali Mühendislik ve İnşaat Departmanı Parti Şefi:

"Şimdi Jinsha Nehri boyunca yeni bir temiz enerji üssü inşa etmeyi planlıyoruz. Yeni üs, yeşil kalkınmanın kalitesini daha da artırmak için rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve pompalı depolamayı içeren temiz enerji uygulamalarını içerecek."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor. (XHTV)