JFC Norfolk komutasını İngiliz General Nick Perry devraldı, bu bir ilk oldu

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ABD'deki NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı Norfolk'un (JFC Norfolk) komutasını, İttifak'ın komuta yapısında Avrupa'nın ağırlığını artırma kararı kapsamında İngiliz General Nick Perry devraldı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, General Perry'nin JFC Norfolk'un komutasını Ocak 2024'ten bu yana görevi yürüten ABD Donanması Koramirali Doug Perry'den devraldığı bildirildi.

Atamayla birlikte ilk kez bir İngiliz subay, JFC Norfolk'un komutasını üstlenmiş oldu.

Açıklamada bu değişikliğin İttifak'ın komuta yapısında Avrupa liderliğini güçlendirme kararı doğrultusunda gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, devir teslim töreninde konuşan yeni komutanın İttifak'ın içinde bulunduğu durumla ilgili, "On yıllardır sahip olduğumuz bazı varsayımlar, artık garanti olarak görülemez. Bu nedenle caydırıcılık, hazırlık ve savaşma kapasitesi önem taşıyor." değerlendirmesine yer verildi.

"Dönüm noktası"

Açıklamada ifadelerine yer verilen NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) General Alexus G. Grynkewich de Komutanlığın ABD dışındaki müttefik generale devredilmesini "NATO için dönüm noktası" olarak nitelendirerek, bunun daha güçlü ve sürdürülebilir İttifak oluşturulması yönünde önemli bir adım olduğunu belirtti.

Kaynak: AA