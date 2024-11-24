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Jethro Tull İstanbul'da Görsel Şölenle Hayranlarını Büyüledi

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Progresif rock müzik grubu Jethro Tull, İstanbul Volkswagen Arena'da gerçekleştirdiği konserle müzikseverlere unutulmaz bir deneyim sundu. İki bölümden oluşan performans, etkileyici görseller ve güçlü mesajlarla dolu şarkılarla dikkat çekti.

(İSTANBUL) - Progresif rock müzik grubu Jethro Tull, dün gece İstanbul Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluştu. Kod Müzik organizasyonu ve Pozitif deneyimiyle gerçekleşen konser, çeşitli bir diskografiden seçilen parçalarla grubun yarım asrı aşan müzikal yolculuğunu gözler önüne serdi. 77 yaşındaki Ian Anderson'ın sahnedeki performansı izleyicileri hayran bıraktı.

Jethro Tull'un İstanbul konseri, 50'şer dakika süren iki bölümden oluştu. İlk bölümde pastoral tonların hakim olduğu "Heavy Horses" ve "Weathercock" gibi eserlerle Norse mitolojisinden ilham alan "The Wolf Unchained" parçalarının bulunduğu bir setlist ile sahnedeydiler. İkinci bölümde ise global sorunlara dikkat çeken parçalar yer aldı. "Dark Ages" iklim krizine, "Mrs. Tibbets" nükleer tehdide, efsanevi "Aqualung" ise yoksulluk ve açlığa vurgu yaparak izleyenleri düşündürdü.

Multimedya ile zenginleşen bir şov

Ian Anderson'ın imzasını taşıyan şov, görsel bir şölenle birleşti. Progresif rock'ın teatral yönlerini de yansıtan performans, sahnede akan müzikle uyumlu görseller eşliğinde bir atmosfer yarattı. Sanatçıların dikkatinin dağılmaması için yalnızca son 20 dakikada video ve fotoğraf çekimine izin verildi. Volkswagen Arena'daki izleyiciler, Jethro Tull'un bu performansını "şölen" olarak nitelendirdi. İki saatlik performansın sonunda Jethro Tull uzun süre ayakta alkışlandı.

Jethro Tull İstanbul'da Görsel Şölenle Hayranlarını Büyüledi
Kaynak: ANKA / Güncel
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