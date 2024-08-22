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Jeoloji Yüksek Mühendisi Saraç'tan İstanbulluyu rahatlatan açıklama

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Jeoloji Yüksek Mühendisi Beytullah Saraç, İstanbul'da gerçekleşebilecek büyük deprem riskinin ertelendiğini ve kırılmayan mevcut fayın İstanbul'u yerle bir edebilecek bir deprem üretmeyeceğini açıkladı.

Jeoloji Yüksek Mühendisi Saraç'tan İstanbulluyu rahatlatan açıklama

Jeoloji Yüksek Mühendisi Saraç: "Kırılmayan mevcut fay İstanbul'u yerle bir edebilecek bir deprem üretmez"

ADANA - Jeoloji Yüksek Mühendisi Beytullah Saraç, 1894, 1912 ve 1999 yılında gerçekleşen depremlerin yakın zamanda İstanbul'da gerçekleşebilecek 7 ve üzerindeki deprem riskini ertelediğini, kırılmayan mevcut fayın en fazla 6.5 büyüklüğünde deprem üretebileceğini, bu şiddetteki bir depremin ise İstanbul'u yerle bir edecek derecede olmadığını açıkladı.

Jeoloji Yüksek Mühendisi Beytullah Saraç, İstanbul ve Çukurova Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'deki deprem risklerine yönelik İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Saraç, 1894, 1912 ve 1999 yıllarında gerçekleşen depremlerin içinde bulunduğumuz yüzyılın büyük deprem kotasını İstanbul ve çevresi için büyük oranda doldurduğuna dikkat çekti. Marmara'da Kumburgaz Çukuru olarak tanımlanan noktada kırılmayan fay parçası bulunduğu ihtimalini değerlendiren Saraç, bu fay hattının yaklaşık 6,5 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini, bu çapta bir depremin ise medyada sıkça yer aldığı üzere kenti yerle bir edebilecek bir boyutta olmadığını belirtti.

6 Şubat depremlerinin çevre iller ve bölgedeki hareketini de değerlendiren Saraç, 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerin levha hareketi nedeniyle bölgeye ekstra stres yüklediğini, Adana, Mersin ve Osmaniye çevresindeki fay hatlarının gelecekte deprem üreteceği tarihten daha erken bir şekilde deprem üretme ihtimalinin ortaya çıktığını söyledi.

"Bu yüzyılda İstanbul'u ilgilendirebilecek deprem 6,5 büyüklüğündeki Kumburgaz Çukuru Fayı depremi"

İstanbul'daki deprem riskini değerlendiren Saraç, "1894, 1912 ve 1999 depremlerinin son dönemdeki bölgedeki riskin geçtiğini ve bu depremler ile bir sonraki periyoda ertelendiğini, şu anda kalan kırılmayan parçanın yaklaşık 6.5 büyüklüğünde, Marmara'nın Kumburgaz çukurundaki bir fayda olduğunu düşünüyoruz. Şu anda bu yüzyılda İstanbul'u ilgilendirebilecek bir deprem 6.5 büyüklüğünde bir Kumburgaz Çukuru Fayı depremi. Basında çok fazla konuşulduğu üzere 7.5'lik, 7.2'lik, 7.6'lık deprem riskinin, bilimsel verilerin de gösterdiği üzere burada çok büyük bir depremin bu yüzyılda olmayacağını düşünüyorum. Tabi ki yine 7'nin üzerinde depremler olacak ama söylediğim gibi 1894, 1912 ve 1999 depremleri bu riski erteledi. Risk şimdilik geçmiş oldu. Elbette hasar verecek fakat İstanbul'u yerle bir etmeyecek bir depremin, 6.5'lik bir depremin orada olacağını düşünüyorum" dedi.

"6 Şubat depremleri bölgeye ekstradan stres yükledi"

6 Şubat tarihinde gerçekleşen depremlerin, bölgede birçok kenti etkilediğini dikkat çeken Saraç, "Sivas'taki, Çorum'daki, Kayseri'deki, Elazığ ve daha kuzeydeki depremler 6 Şubat'ın bütün bölgedeki hareketini, etkisini göstermiş oldu. Çok büyük depremler üretmese de, aktif olan ve çalışan 6 Şubat'tan önce de depremler olan hem İskenderun Körfezi'ni hem de Çukurova'yı açan faylar da var. Bu faylarda da tek tek segment segment olarak düşünecek olursak büyüklüğü 6'yı bulabilecek veya biraz geçebilecek deprem riskleri mevcut. 6 Şubat depremleri levhanın hareketinden dolayı bu tarafa ekstradan stres yüklediği için Adana, Mersin, Osmaniye olarak düşündüğümüzde fay hatlarının gelecekteki olacağı tarihten daha önce deprem üreteceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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