Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
Güncelleme:
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelerde aralarında reşit olmayanların da yer aldığı 43 mağdurun isimlerinin gizlenmemesi dikkati çekti.

  • ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı Epstein dosyalarında 47 mağdurdan 43'ünün isimleri sansürlenmedi.
  • Dosyalarda mağdurların tam adları yüzlerce kez geçti ve aralarında istismara uğradıkları dönemde reşit olmayan 20'yi aşkın kişi bulunuyor.
  • Mağdurların isimlerinin gizlenmesi için yeni düzenlemeler yapmak amacıyla belgeler geçici olarak kaldırıldı.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein'a yönelik soruşturma kapsamında 3 milyondan fazla yeni dosyanın kamuoyuyla paylaşıldığını bildirmesinin ardından belgelerde çeşitli detaylar ortaya çıktı.

MAĞDURLARIN İSİMLERİ SANSÜRLENMEDİ

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre dün dosyalardaki 47 mağdurun adlarının incelenmesi sonucunda bu kişilerden 43'ünün isimlerinin sansürlenmediği tespit edildi.

KADINLARIN TAM ADI YÜZLERCE KEZ GEÇTİ

Birçok kadının tam adının yüzlerce kez geçtiği dosyalarda mağdurların arasında istismara uğradıkları dönemde reşit olmayan 20'yi aşkın kişinin de isimleri yer aldı. Mağdurlardan bazılarının tam isimlerinin yanı sıra ev adreslerinin de dosyalarda görüldüğü belirtildi.

İSİMLER GİZLENMEDİĞİ İÇİN BELGELER GEÇİCİ OLARAK KALDIRILDI

Yetkililer, Bakanlığın belgeleri yayımlamadan önce mağdurların isimlerinin gizlenmesi için çalışma yürüttüğünü, bu kişilere ilişkin yeni düzenlemeler yapmak amacıyla belgelerin geçici olarak kaldırıldığını bildirdi.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
Yorumlar (3)

Ayşegül Öztabak:

La ilahe illallah Muhammeden Resulullah kanım dondu. Mağdurlara ve ailelerine Rabbim sabır versin mağdurlar ne acı çekmiştir ??

sade vatandaş:

sabah akşam bu adamın dosyalarımı yayınlanacak birazda sefalet ücreti alan emeklilerin ve asgari ücretlilerden bahsedin

ORHAN GÜVEN:

Depremlerde çok sayıda çocuğun kayıp olduğu haberleri geldi aklıma,ACABA....

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

