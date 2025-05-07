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ABD'li bakan: Milyarder Jeffrey Epstein'in çocuk istismarı içeren on binlerce videosu var

ABD'li bakan: Milyarder Jeffrey Epstein'in çocuk istismarı içeren on binlerce videosu var
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ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkında açıklama yaptı. Bakan, Epstein'in çocuklarla ilgili cinsel içerikli on binlerce videosunun olduğunu ve yüzlerce mağdurun bulunduğunu belirtti.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkında "Çocuklarla ya da çocuk istismarı içeren on binlerce videosu var ve yüzlerce mağdur söz konusu." ifadesini kullandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein davasına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"ON BİNLERCE ÇOCUKLARLA CİNSEL İÇERİKLİ VİDEOSU VAR"

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) davaya ilişkin tüm kayıtları ve dosyaları titizlikle incelemeyi sürdürdüğünü belirten Bondi, "Epstein'ın çocuklarla ya da çocuk istismarı içeren on binlerce videosu var ve yüzlerce mağdur söz konusu." dedi.

NE OLMUŞTU?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Yetkililer, Epstein'ın ölüm nedenini intihar olarak açıklamış ancak aile üyeleri, bunu reddederek şüphelerini dile getirmişti. Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell; bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda, Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Ocak ayının başında yayımlanmaya başlanan Epstein davası dosyaları, bu konuyu tekrar gündemin ilk sıralarına taşımış; yargıcın kararıyla 4 bölüm halinde yayımlanan toplam 4 bin 500'den fazla belge, Epstein ile birçok ünlü ismin ilişkisini ortaya koymuştu.

Açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı. Dosyalarda, Clinton ve Trump'ın isimleri yer almasına rağmen herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
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