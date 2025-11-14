Jeff Bezos'un Blue Origin Şirketi, New Glenn Roketini Mars'a Fırlattı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, New Glenn roketi ile Mars görevi kapsamında iki uyduyu başarılı bir şekilde uzaya fırlattı. Roketin ilk aşama güçlendiricisi, uyduları hedef yörüngeye göndermesinin ardından iniş yaptı.
Amazon'un kurucusu ABD'li milyarder Jeff Bezos'a ait havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'in New Glenn roketi, Mars görevi kapsamında uzaya fırlatıldı.
Blue Origin'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından fırlatmaya ilişkin canlı yayın yapıldı.
Mars'a gönderilen 2 özdeş uydu taşıyan New Glenn roketi, NASA'nın "ESCAPADE" misyonu kapsamında ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.
İsmini Dünya'nın yörüngesinde dolaşan ilk Amerikalı astronot John Glenn'den alan roketin ilk aşama güçlendiricisi, uyduları Mars görevi için istenen yörüngeye göndermesinin ardından başarılı şekilde iniş yaptı.
New Glenn'in bu başarılı fırlatışı, Bezos'un şirketi Blue Origin'i Mars yolculuğu yarışında ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in doğrudan rakibi haline getirdi.
CNN'in haberine göre, Güneş ve Dünya arasındaki L-2 Lagrange noktasına yerleştirilmesi planlanan uyduların, Eylül 2027'de Mars yörüngesine girmesi bekleniyor.
New Glenn roketi, ilk test uçuşu çerçevesinde ocak ayında fırlatılmıştı.